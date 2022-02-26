Война в Украине будут иметь серьезные экономические последствия для мира, - МВФ

По ее словам, в арсенале фонда есть ряд инструментов, и по мере развития ситуации в Украине он будет продолжать обсуждать с властями экономическую помощь.

"Помимо Украины, последствия конфликта создают значительные экономические риски в регионе и во всем мире. Мы оцениваем возможные последствия, в том числе для функционирования финансовой системы, товарных рынков и непосредственное влияние на страны, имеющие экономические связи с регионом. Мы готовы поддержать наших членов по мере необходимости в тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами", - говорится в сообщении.

В дополнение к текущим рекомендациям по вопросам политики МВФ изучает все варианты дальнейшей финансовой поддержки, в том числе в рамках существующего резервного соглашения на непогашенную сумму в размере 2,2 миллиарда долларов США. Власти также запросили экстренное финансирование у МВФ.