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МВФ готов поддержать Украину

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Вашингтон, Четверг 24 февраля 2022 17:11
МВФ готов поддержать Украину Фото: директор МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с заявлением в связи с нападением России на Украину. МВФ оценивает последствия и будет готов оказать поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Георгиевой в Twitter.

"Я глубоко обеспокоена происходящим в Украине и, в первую очередь, влиянием на невинных людей", - сообщила он.

По е словам, это добавляет значительный экономический риск для региона и мира.

"Мы оцениваем последствия и готовы поддержать наших членов по мере необходимости", - добавила Георгиева.

Напомним, миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Холлар начала 23 февраля обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы Stand-by.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая начала работу 23 февраля в онлайн-режиме, будет работать несколько недель. По ее результатам ожидается кредит Украине на 700 млн долларов.

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