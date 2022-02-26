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Війна в Україні матимуть серйозні економічні наслідки для світу, - МВФ

Автор: Артур Родивилов

Глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що війна Росії проти України має серйозний економічний вплив. Воно буде посилюватися в міру продовження агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ.

За її словами, в арсеналі фонду є ряд інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні він буде продовжувати обговорювати з владою економічну допомогу.

"Крім України, наслідки конфлікту створюють значні економічні ризики в регіоні і в усьому світі. Ми оцінюємо можливі наслідки, в тому числі для функціонування фінансової системи, товарних ринків і безпосередній вплив на країни, що мають економічні зв'язки з регіоном. Ми готові підтримати наших членів у міру необхідності в тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.

На додаток до поточних рекомендацій з питань політики МВФ вивчає всі варіанти подальшої фінансової підтримки, в тому числі в рамках існуючої резервної угоди на непогашену суму в розмірі 2,2 мільярда доларів США. Влада також запросила екстрене фінансування у МВФ.

Раніше глава Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва виступила із заявою у зв'язку з нападом Росії на Україну. МВФ оцінює наслідки і буде готовий надати підтримку.

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МВФВторгнення Росії до України