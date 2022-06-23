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Война в Украине будет длительной, но страны НАТО готовы поставлять оружие, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Война России против Украины будет долговременной. Впрочем, союзники НАТО способны продолжать снабжать Киев оружием столько, сколько это будет необходимо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует Politico.

По его словам, союзники по Альянсу несут "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия Украине.

"Так долго, насколько это нужно, весь мой месседж заключается в том, что мы должны быть готовы к долгому пути. Я не могу точно сказать, сколько продлится эта война. Но я просто говорю лицам, которые принимают решения в столицах НАТО... что мы имеем политическую и моральную обязанность оказывать существенную поддержку в течение длительного времени", - сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул на необходимости поддерживать поставок Украине современных, тяжелых вооружений, "как это уже давно делают союзники по НАТО", а также ту роль, которую она может сыграть в обеспечении поддержки.

Столтенберг добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и поддержала боевиков на востоке Украины.

Напомним, недавно в НАТО говорили о передаче Украине вооружения. В частности, речь шла о дальнобойной артиллерии.

Также Столтенберг заявлял, что НАТО готовит план перехода ВСУ на вооружение альянса.

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