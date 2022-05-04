"Война не такая, как в первые дни". Россия изменила тактику: в Минобороны раскрыли детали

"Могу сказать, что сейчас россияне меняют тактику. Когда изначально они планировали захватить быстро Киев, то бросили сюда свои элитные воинские подразделения, которые были уничтожены нашими ВСУ. Вот тогда у них были заранее разработаны определенный план и стратегия. Сейчас они уже действуют по ситуации, изучают и анализируют нашу тактику, ищут слабые места", - рассказала Маляр.

По ее словам, в этой войне у россиян было и пока есть преимущество по количеству личного состава и вооружению.

"Но мы изначально преобладали в стратегиях, уровне подготовки военных и интеллектуальном подходе. Именно поэтому у противника больше потерь, фактически это заслуга нашего высшего военного командования", - отметила Маляр.

При этом, с другой стороны она отметила, не надо недооценивать врага, потому что он мощный.

"Сейчас, как я говорила, мы видим другую тактику, они подстроились под нас, действуют похожим образом. Я недавно вернулась с востока, была во многих полевых штабах, могу сказать, что русские стали осторожнее, они начали определенные шаги планировать, не просто количеством берут, а выстраивают шахматную доску. Поэтому и война сейчас немного иная, чем была в первые дни. Сейчас она перешла в формат некоего обмена ходами", - резюмировала Маляр.

Напомним, как рассказали ранее в Минобороны, российские оккупанты осуществляют перегруппировку и усиление своих войск. Таким образом, враг пытается ускорить темпы наступления на востоке Украины.

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