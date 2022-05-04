"Війна не така, як в перші дні". Росія змінила тактику: в Міноборони розкрили деталі

"Можу сказати, що зараз росіяни міняють тактику. Коли від початку вони планували захопити швидко Київ, то кинули сюди свої елітні військові підрозділи, які були знищені нашими ЗСУ. Ось тоді в них були заздалегідь розроблені певний план і стратегія. Зараз вони вже діють по ситуації, вивчають і аналізують нашу тактику, шукають слабкі місця", - розповіла Маляр.

За її словами, в цій війні у росіян була і поки що є перевага за кількістю особового складу та озброєнню.

"Але ми від самого початку переважали в стратегіях, рівню підготовки військових та інтелектуальному підході. Саме тому у противника більше втрат, фактично це заслуга нашого вищого військового командування", - зауважила Маляр.

При цьому, з іншого боку вона зазначила, не треба недооцінювати ворога, бо він потужний.

"Зараз, як я казала, ми бачимо іншу тактику, вони підлаштувалися під нас, діють схожим чином. Я нещодавно повернулася зі сходу, була в багатьох польових штабах, можу сказати, що росіяни стали обережнішими, вони почали певні кроки планувати, не просто кількістю беруть, а вибудовують шахівницю. Тому і війна зараз трохи інша, ніж була в перші дні. Зараз вона перейшла в формат такого собі обміну ходами", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, як розповіли раніше в Міноборони, російські окупанти здійснюють перегруповування та посилення своїх військ. Таким чином, ворог намагається пришвидшити темпи наступу на сході України.

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