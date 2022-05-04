Перегруппировываются и усиливаются. Оккупанты пытаются ускорить наступление на востоке
Российские оккупанты осуществляют перегруппировку и усиление своих войск. Таким образом, враг пытается ускорить темпы наступления на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника
"Командование российских войск пытается нарастить темпы наступления на группировки Объединенных сил на востоке Украины, выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, а также развить наступление в отдельных районах Запорожского и Криворожского направлений", - рассказал Мотузяник.
Он объяснил, с этой целью противник проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
Напомним, как сегодня сообщили в Генштабе, враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донбассом и удерживании сухопутного коридора с Крымом.
При этом украинские военные на Запорожском направлении за минувшие сутки нанесли российским оккупантам очередные потери в живой силе и технике.
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