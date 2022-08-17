Война создает новые реалии: в Минюсте анонсировали масштабные сокращения

Сокращение в Министерстве юстиции Малюська именовал началом "активной нормализации структуры".

По его словам, в министерстве сокращение начали сверху:

уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности;

уменьшили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое - 4 вместо 8;

уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений вдвое;

уменьшают количество подчиненных организаций.

Также ожидается сокращение в среднем и нижнем звене министерства и многое другое.

Как отметил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и реалиями, которые диктует развязанная Россией война.

"Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, и никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации", - пишет глава Министерства юстиции.