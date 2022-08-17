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Война создает новые реалии: в Минюсте анонсировали масштабные сокращения

Фото: Денис Малюська, министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Министерстве юстиции начали масштабное сокращение. Нормализация структуры спровоцирована новыми реалиями и правилами, которые диктует война.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра юстиции Украины Дениса Малюськи.

Сокращение в Министерстве юстиции Малюська именовал началом "активной нормализации структуры".

По его словам, в министерстве сокращение начали сверху:

  • уменьшили количество заместителей министра юстиции на три должности;
  • уменьшили количество межрегиональных управлений юстиции вдвое - 4 вместо 8;
  • уменьшают количество заместителей руководителей межрегиональных управлений вдвое;
  • уменьшают количество подчиненных организаций.

Также ожидается сокращение в среднем и нижнем звене министерства и многое другое.

Как отметил Малюська, сокращение связано с новыми требованиями и реалиями, которые диктует развязанная Россией война.

"Тем, кого нормализация не коснется, радоваться не советую. Нагрузка будет больше, нужно стать эффективнее, и никто из вас не застрахован от следующей волны нормализации", - пишет глава Министерства юстиции.

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УкраинаМинистерство юстиции РФ