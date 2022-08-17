Війна створює нові реалії: в Мін'юсті анонсували масштабні скорочення

В Міністерстві юстиції розпочали масштабне скорочення. Нормалізація структури спровокована новими реаліями та правилами, які диктує війна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра юстиції України Дениса Малюськи.
Скорочення в Міністерстві юстиції Малюська іменував початком "активної нормалізації структури".
За його словами, в міністерстві скорочення розпочали згори:
Також очікується скорочення в середній та нижній ланці міністерства та багато іншого.
Як відзначив Малюська, скорочення пов'язано з новими вимогами й реаліями, які диктує розв'язана Росією війна.
"Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас не застрахований від наступної хвилі нормалізації", - пише голова Міністерства юстиції.
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