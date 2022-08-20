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Как война скажется на экономике Украины: прогноз S&P

Фото: агентство S&P Global Ratings ожидает падения ВВП Украины на 40% (spglobal.com)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 40%. Перспективы восстановления пока неясны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление агентства.

Как отмечается в сообщении, первые шесть месяцев войны нанесли тяжелый урон украинской экономике и обществу. Около одной пятой производственных мощностей Украины и большая часть ее морских портов в настоящее время расположены в районах, оккупированных или заблокированных российскими военными.

"Существует большая степень неопределенности относительно того, как может развиваться конфликт, но в настоящее время мы видим ограниченные перспективы его разрешения", - говорится в обзоре агентства.

По оценкам S&P, реальный ВВП Украины сократится на 40% в 2022 году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

"Учитывая существенный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные перспективы роста Украины неопределенны и зависят от восстановления определенного уровня территориальной целостности и доступа к Черному морю, наряду со значительными усилиями по восстановлению", - пишут аналитики S&P.

Напомним, по базовому прогнозу НБУ, обнародованному в июле, экономика Украины сократится на треть в 2022 году и лишь частично нивелирует потери в 2023-2024 годах. В 2023 году ожидается рост на 5,5%, в 2024 году - на 4,9%.

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Экономика Украины