Як війна позначиться на економіці України: прогноз S&P

Як наголошується в повідомленні, перші шість місяців війни завдали важкої шкоди українській економіці і суспільству. Близько однієї п'ятої виробничих потужностей України і велика частина її морських портів зараз розташовані в районах, окупованих або заблокованих російськими військовими.

"Існує велика ступінь невизначеності щодо того, як може розвиватися конфлікт, але тепер ми бачимо обмежені перспективи його вирішення", - йдеться в огляді агентства.

За оцінками S&P, реальний ВВП України скоротиться на 40% у 2022 році через падіння експорту, споживання та інвестицій.

"Враховуючи істотну шкоду фізичному і людському капіталу, середньострокові перспективи зростання України невизначені і залежать від відновлення певного рівня територіальної цілісності і доступу до Чорного моря, поряд зі значними зусиллями по відновленню", - пишуть аналітики S&P.