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Як війна позначиться на економіці України: прогноз S&P

Фото: агентство S & P Global Ratings очікує падіння ВВП України на 40% (spglobal.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує падіння економіки України у 2022 році на 40%. Перспективи відновлення поки неясні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

Як наголошується в повідомленні, перші шість місяців війни завдали важкої шкоди українській економіці і суспільству. Близько однієї п'ятої виробничих потужностей України і велика частина її морських портів зараз розташовані в районах, окупованих або заблокованих російськими військовими.

"Існує велика ступінь невизначеності щодо того, як може розвиватися конфлікт, але тепер ми бачимо обмежені перспективи його вирішення", - йдеться в огляді агентства.

За оцінками S&P, реальний ВВП України скоротиться на 40% у 2022 році через падіння експорту, споживання та інвестицій.

"Враховуючи істотну шкоду фізичному і людському капіталу, середньострокові перспективи зростання України невизначені і залежать від відновлення певного рівня територіальної цілісності і доступу до Чорного моря, поряд зі значними зусиллями по відновленню", - пишуть аналітики S&P.

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим у липні, економіка України скоротиться на третину у 2022 році і лише частково нівелює втрати у 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, у 2024 році - на 4,9%.

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Економіка України