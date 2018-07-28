В ходе конфликта в Сирии погибли и были ранены более 7 тысяч детей

В Сирии закрыты треть всех школ

В результате войны в Сирии более 7 тысяч детей были убиты или получили увечья. Об этом говорится в сообщении "Новостей ООН".

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба заявила, что с начала 2018 года было зафиксировано 1200 случаев насилия в отношении детей в ходе вооруженного конфликта

"Я должна подчеркнуть, что это (7 тысяч убитих и раненых детей, - ред.) – только подтвержденные данные. В неподтвержденных сообщениях речь идет о более 20 тысячах жертв среди детей", - сказала Вирджиния Гамба.

Она отметила, что около 180 детей были привлечены к службе в вооруженных отрядах

" Более 60 школ подверглись нападениям. Подтверждены сведения о ста нападениях на больницы и другие медицинские учреждения и медицинский персонал", - рассказала она.

По ее словам, большинство из этих подтвержденных грубых нарушений были совершены в последние шесть месяцев во время наступлений разных сторон в районах Африна, Хамы, Идлиба, Восточной Гуты.

Напомним, ранее сообщалось, что армия Израиля сбила сирийский истребитель. Израильская армия запустила две ракеты из комплекса Patriot по истребителю "Сухой" Военно-воздушных сил Сирии, который проник в воздушное пространство Израиля на 1 милю вглубь.