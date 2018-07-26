Авиация Израиля нанесла удар по территории Сирии

Власти Израиля пообещали жестко реагировать на любые угрозы безопасности своих граждан

В ответ на запуск ракет в сторону Израиля, ВВС и артиллерия нанесли удар по территории Сирии. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Сил обороны Израиля.

ВВС Израиля атаковали ракетную установку на территории Сирии, которая произвела пуск двух ракет.

"Самолет Сил обороны Израиля атаковал ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория близ установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", - говорится в сообщении.

Власти Израиля сообщают, что будут жестко реагировать на любую угрозу безопасности своих граждан.

Напомним, армия Израиля сбила сирийский истребитель. Израильская армия запустила две ракеты из комплекса Patriot по истребителю "Сухой" Военно-воздушных сил Сирии, который проник в воздушное пространство Израиля на 1 милю вглубь.