Война России против Украины может вызвать голод во всем мире, - постпред Британии в ООН

Фото: война РФ против Украины может вызвать голод в мире (Getty Images)

Полномасштабная война России против Украины усугубляет продовольственный кризис в мире. Это может привести к быстрому распространению голода на планете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Барбару Вудвард.

"Сейчас мы наблюдаем стремительный рост цен на энергоносители и глобальное отсутствие продовольственной безопасности, что сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН. Дипломат добавила, что сегодня почти каждая страна-член ООН испытывает последствия войны России против Украины. По ее словам, мир оказался перед угрозой дестабилизации, вызванной голодом. В результате существует риск того, что без еды останутся дети. "Аппетит России к войне лишает мир еды", - сказала Вудвард.