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Война России против Украины может вызвать голод во всем мире, - постпред Британии в ООН

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Нью-Йорк, Среда 30 марта 2022 05:00
Война России против Украины может вызвать голод во всем мире, - постпред Британии в ООН Фото: война РФ против Украины может вызвать голод в мире (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полномасштабная война России против Украины усугубляет продовольственный кризис в мире. Это может привести к быстрому распространению голода на планете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании при ООН Барбару Вудвард.

"Сейчас мы наблюдаем стремительный рост цен на энергоносители и глобальное отсутствие продовольственной безопасности, что сильнее всего бьет по самым уязвимым слоям населения", - сказала она в ходе заседания Совбеза ООН.

Дипломат добавила, что сегодня почти каждая страна-член ООН испытывает последствия войны России против Украины. По ее словам, мир оказался перед угрозой дестабилизации, вызванной голодом. В результате существует риск того, что без еды останутся дети.

"Аппетит России к войне лишает мир еды", - сказала Вудвард.

Напомним, ранее Всемирная торговая организация предупредила о риске возникновения голодных бунтов в бедных странах из-за нехватки продовольствия, которая может возникнуть в результате российской агрессии против Украины.

Война России против Украины идет 35-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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