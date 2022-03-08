Война России против Украины вызвала резкое изменение курсов валют по всему миру

Во вторник курс евро находится у 22-месячного минимума, поскольку война России против Украины омрачает экономические перспективы Европы. Сырьевые валюты взяли передышку в своем недельном ралли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Евро поднялся до 1,0859 доллара, но не слишком далеко ушел от минимума понедельника в 1,0806 доллара. Единая валюта упала на 4% по отношению к доллару после того, как Россия вторглась в Украину, где боевые действия не ослабевают.

Российско-украинские мирные переговоры продвинулись незначительно, и хотя сопротивление Германии запрету на импорт российских энергоносителей привело к снижению фьючерсов на нефть с 14-летнего максимума понедельника, аналитики ожидают, что шок предложения сохранится и повредит экономическому росту.

Фунт стерлингов, который пострадал вместе с евро, также находится 16-месячного минимума, достигнутого в понедельник, когда в последний раз он торговался на уровне 1,3121 за доллар.

Помимо параболического ралли сырьевых товаров, война и последовавшие за ним западные санкции подорвали российские активы: рубль упал до рекордно низкого уровня в 160 за доллар в неустойчивой офшорной торговле в понедельник.

Сырьевые товары и валюты экспортеров во вторник приостановились, поскольку австралийский и новозеландский доллары еще больше отступили от четырехмесячных пиков понедельника. Трейдеры начинают беспокоиться, что в долгосрочной перспективе заоблачные цены на сырьевые товары станут препятствием для мирового роста.

В последний раз австралийский доллар был на уровне 0,7290 доллара, что примерно на полтора цента ниже максимума понедельника.

Криптовалюты держались в диапазонах, а биткойн стабилизировался на уровне 38 342 долларов.