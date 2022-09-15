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Война России против Украины вступила в новую фазу с контрнаступлением ВСУ, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены продолжать оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет проигрышную борьбу.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку в издании Project Syndicate.

По его словам, война России против Украины вступила в новую фазу.

"Украинская армия добивается впечатляющих успехов, освобождая многие города и села и заставляя российские войска отступать. Хотя еще предстоит выяснить, насколько далеко зайдет украинское контрнаступление, уже сейчас ясно, что стратегический баланс на земле меняется", - подчеркнул Боррель.

Напомним, ранее Боррель заявил, что успешное наступление ВСУ выбило аргумент скептиков, которые заявляли о безрезультативности усилий и ненужности поддержки стран ЕС.

Добавим, что Боррель заявлял, что государствам-членам Европейского союза вскоре будет предложено предоставить новое финансирование на поставки вооружений Украине.

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