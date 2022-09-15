Війна Росії проти України вступила в нову фазу з контрнаступом ЗСУ, - Боррель

За його словами, війна Росії проти України вступила в нову фазу.

"Українська армія домагається вражаючих успіхів, звільняючи багато міст і сіл і змушуючи російські війська відступати. Хоча ще належить з'ясувати, наскільки далеко зайде український контрнаступ, вже зараз ясно, що стратегічний баланс на Землі змінюється", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що успішний наступ ЗСУ вибив аргумент скептиків, які заявляли про безрезультативності зусиль і непотрібності підтримки країн ЄС.

Додамо, що Боррель заявляв, що державам-членам Європейського Союзу незабаром буде запропоновано надати нове фінансування на постачання озброєнь Україні.

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