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Война России против Украины: стартовала чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН

Автор: Юлия Бойко

Из-за войны России против Украины на 28 февраля была созвана 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН. Она уже стартовала.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, чрезвычайные специальные сессии Генассамблеи ООН являются редким событием. С 1950 года было созвано всего 10 таких сессий.

Предыдущая такая сессия была посвящена действиям Израиля в Восточном Иерусалиме и на остальной части палестинской территории.

Напомним, накануне Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.

Также сообщалось, что Совет ООН по правам человека проведет срочное заседание из-за войны России против Украины.

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ООНВторжение России в Украину