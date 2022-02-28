Война России против Украины: стартовала чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН

Из-за войны России против Украины на 28 февраля была созвана 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН. Она уже стартовала.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отметим, чрезвычайные специальные сессии Генассамблеи ООН являются редким событием. С 1950 года было созвано всего 10 таких сессий.
Предыдущая такая сессия была посвящена действиям Израиля в Восточном Иерусалиме и на остальной части палестинской территории.
Напомним, накануне Совбез ООН одобрил резолюцию о созыве спецсессии Генассамблеи по Украине.
Также сообщалось, что Совет ООН по правам человека проведет срочное заседание из-за войны России против Украины.