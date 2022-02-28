Совет ООН по правам человека проведет срочное заседание из-за войны в Украине
Совет ООН по правам человека проведет срочные дебаты по ситуации с правами человека в Украине. В частности, из-за полномасштабной войны России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.
"В Женеве в присутствии десятков министров иностранных дел было принято решение о проведении срочных дебатов Совета ООН по ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", - написала она.
Джапарова добавила, что дебаты пройдут на этой неделе в Женеве.
"На этой неделе в Женеве мир услышит и увидит доказательства преступлений Путина против человечности, совершенных против украинцев.
Мы победим, весь мир за нас", - подчеркнула она.
Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.
После этого Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Она будет проводиться в течение 90 дней.