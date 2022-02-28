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Війна Росії проти України: стартувала надзвичайна сесія Генасамблеї ООН

Автор: Юлія Бойко

Через війну Росії проти України на 28 лютого було скликано 11-ту надзвичайну спеціальну сесію Генасамблеї ООН. Вона вже стартувала.

Про це повідомляє РБК-Україна.


Зазначимо, надзвичайні спеціальні сесії Генасамблеї ООН є рідкісною подією. З 1950 року було скликано лише 10 таких сесій.

Попередня така сесія була присвячена діям Ізраїлю у Східному Єрусалимі та на решті палестинської території.

Нагадаємо, напередодні Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про скликання спецсесії Генасамблеї щодо України.

Також повідомлялося, що Рада ООН з прав людини проведе термінове засідання через війну в Україні.

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