Війна Росії проти України: стартувала надзвичайна сесія Генасамблеї ООН

Через війну Росії проти України на 28 лютого було скликано 11-ту надзвичайну спеціальну сесію Генасамблеї ООН. Вона вже стартувала.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Зазначимо, надзвичайні спеціальні сесії Генасамблеї ООН є рідкісною подією. З 1950 року було скликано лише 10 таких сесій.
Попередня така сесія була присвячена діям Ізраїлю у Східному Єрусалимі та на решті палестинської території.
Нагадаємо, напередодні Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про скликання спецсесії Генасамблеї щодо України.
Також повідомлялося, що Рада ООН з прав людини проведе термінове засідання через війну в Україні.