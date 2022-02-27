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Война России против Украины: оперативные данные от Генштаба ВСУ

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Воскресенье 27 февраля 2022 15:43
Война России против Украины: оперативные данные от Генштаба ВСУ Фото: Оперативная сводка по ситуации в Украине от Генштаба ВСУ (Getty images)
Автор: Анна Шиканова

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 13:00 27 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Facebook.

Оперативная информация по состоянию на 13:00 27.02.2022 по российскому вторжению

Продолжается воздушно-наступательная операция, в ходе которой враг продолжает обстрелы военной и гражданской инфраструктуры.

С 00:00 27 февраля российские оккупанта нанесли 5 авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Республика Беларусь:

- к аэродрому МАЧУЛИЩИ опрокинуты 10 вертолетов из состава 15 БР АА, базирующегося в населенном пункте Остров Псковской области, а также 2 самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

- к аэродрому БАРАНОВИЧИ – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева. Силы обороны столицы удачно защищают город.

Командующим обороной Киева является генерал-полковник Александр Сырский, комендантом обороны города – Герой Украины, полковник Сергей Собко.

Враг продолжает совершать военные преступления, совершая обстрелы мирных украинских городов ХАРЬКОВ и БАЛАКЛЕЯ.

Идет отчаянная оборона города ХЕРСОНА.

Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.

Противник предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.

Напомним, всю оперативную информацию о том, что сейчас происходит в Украине, можно читать в нашей онлайн-трансляции.

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