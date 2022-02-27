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Війна Росії проти України: оперативні дані від Генштабу ЗСУ

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Неділя 27 лютого 2022 15:43
Війна Росії проти України: оперативні дані від Генштабу ЗСУ Фото: оперативне зведення щодо ситуації в Україні від Генштабу ЗСУ (Getty images)
Автор: Анна Шиканова

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію в Україні станом на 13:00 27 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Facebook.

Оперативна інформація станом на 13:00 27.02.2022 щодо російського вторгнення

Триває повітряно-наступальна операція, в ході якої ворог продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури.

З 00: 00 27 лютого російські окупанти завдали 5 авіаційних і 16 ракетних ударів.

Ще одним центром концентрації окупаційних військ стала Республіка Білорусь:

- до аеродрому Мачулищі перекинуті 10 вертольотів зі складу 15 БР АА, що базується в населеному пункті Острів Псковської області, а також 2 літаки Ан-124 Повітряно-космічних сил;

- до аеродрому Барановичі-чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Перегрупувавши війська, противник здійснює наступальні дії в напрямку Києва. Сили оборони столиці вдало захищають місто.

Командувачем обороною Києва є генерал-полковник Олександр Сирський, комендантом оборони міста-Герой України, полковник Сергій Собко.

Ворог продовжує здійснювати військові злочини, здійснюючи обстріли мирних українських міст Харків і Балаклія.

Йде відчайдушна оборона міста ХЕРСОН.

Угруповання Чорноморського флоту ЗС РФ виведене з морських баз із завданням вражати надводні сили ВМС України.

Противник робив спроби висадки морського десанту в районі Чорноморська. Ворожий десант знищений.

Підрозділи Тихоокеанського флоту ЗС РФ також залучені у ведення бойових дій.

Нагадаємо, всю оперативну інформацію про те, що зараз відбувається в Україні, можна читати в нашій онлайн-трансляції.

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