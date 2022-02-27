Война России против Украины: оперативная информация от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ рассказал о ситуации в разных регионах Украины по состоянию на вечер 27 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Facebook.
Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.
На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.
Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.
Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий: захватывают объекты социальной инфраструктуры, одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС, диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, станций скорой помощи; террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.
В Киеве недавно были замечены три машины скорой помощи с условной маркировкой захватчиков. В Геническом районе Херсонской области российские оккупанты развернули подразделения артиллерии МСТА-С в жилой застройке.
В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин.
Вместе с тем морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен.
Сотни единиц, выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог.
По состоянию на 18:00 потери противника в личном составе составили:
Около 4500 человек
Уничтожено и повреждено самолетов – 27 ед (уточняется)
Вертолетов – 26 ед
Танков – около 150
ББМ – более 700 ед.
Пушек – около 50
один ЗРК БУК
Четыре РСЗО БМ-21 Град
60 - цистерн
2 БПЛА оперативно-тактического уровня
Корабли/катера – 2 единицы.
Будет еще. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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