Війна Росії проти України: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецназівців на території Республіки Білорусь.

На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів і 2 літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.

Білоруське командування привело в бойову готовність частину своїх підрозділів.

Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об'єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських і представників ДСНС, диверсійні групи спецназівців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, станцій швидкої допомоги; терористи займають приміщення дитячих таборів і шкіл, артилерія і РСЗВ противника розгортаються на спортивних майданчиках.

У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові.

У напрямку Макарів-Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей і жінок.

Разом з тим морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки в Чернігівській області строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон.

Сотні одиниць, виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України кинуті вздовж доріг.

Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали:

Близько 4500 осіб

Знищено та пошкоджено літаків-27 од (уточнюється)

Вертольотів-26 од

Танків - близько 150

ББМ - понад 700 од.

Гармат - близько 50

один ЗРК БУК

Чотири РСЗВ БМ - 21 Град

60 - цистерн

2 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Кораблі/катери - 2 одиниці.

Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.