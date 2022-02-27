Війна Росії проти України: оперативна інформація від Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ розповів про ситуацію в різних регіонах України станом на вечір 27 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Facebook.
Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецназівців на території Республіки Білорусь.
На аеродромі Мачулищі зосереджено понад 50 літаків, 10 вертольотів і 2 літаки Ан-124. З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.
Білоруське командування привело в бойову готовність частину своїх підрозділів.
Проводячи наступальну операцію в Україні, російські окупанти використовують заборонені Міжнародним гуманітарним правом методи ведення бойових дій: захоплюють об'єкти соціальної інфраструктури, одягають форму українських військових, поліцейських і представників ДСНС, диверсійні групи спецназівців використовують карети швидкої допомоги та поліцейські машини, станцій швидкої допомоги; терористи займають приміщення дитячих таборів і шкіл, артилерія і РСЗВ противника розгортаються на спортивних майданчиках.
У Києві нещодавно були помічені три машини швидкої допомоги з умовним маркуванням загарбників. У Генічеському районі Херсонської області російські окупанти розгорнули підрозділи артилерії МСТА-С у житловій забудові.
У напрямку Макарів-Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей і жінок.
Разом з тим морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки в Чернігівській області строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон.
Сотні одиниць, виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України кинуті вздовж доріг.
Станом на 18:00 втрати противника в особовому складі склали:
Близько 4500 осіб
Знищено та пошкоджено літаків-27 од (уточнюється)
Вертольотів-26 од
Танків - близько 150
ББМ - понад 700 од.
Гармат - близько 50
один ЗРК БУК
Чотири РСЗВ БМ - 21 Град
60 - цистерн
2 БПЛА оперативно-тактичного рівня
Кораблі/катери - 2 одиниці.
Буде ще. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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