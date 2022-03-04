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Война России против Украины: началось очередное заседание Совбеза ООН

Автор: Александр Мороз

Совет безопасности ООН начал очередное заседание, посвященное теме войны России против Украины. Сегодня идет девятый день российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ООН.

В частности, сейчас выступает докладчик от МАГАТЭ. Выступление связано с ночным обстрелом Запорожской АЭС российскими войсками.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Документ поддержали представители более 140 стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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ООНВойна России против Украины