Война России против Украины: началось очередное заседание Совбеза ООН

Совет безопасности ООН начал очередное заседание, посвященное теме войны России против Украины. Сегодня идет девятый день российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ООН.
В частности, сейчас выступает докладчик от МАГАТЭ. Выступление связано с ночным обстрелом Запорожской АЭС российскими войсками.
Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Документ поддержали представители более 140 стран.
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