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Війна Росії проти України: почалося чергове засідання Радбезу ООН

Автор: Олександр Мороз

Рада Безпеки ООН розпочала чергове засідання, присвячене темі війни Росії проти України. Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube- канал ООН.

Зокрема, зараз виступає доповідач від МАГАТЕ. Виступ пов'язаний з нічним обстрілом Запорізької АЕС російськими військами.

Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн

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ООНВійна Росії проти України