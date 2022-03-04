Війна Росії проти України: почалося чергове засідання Радбезу ООН

Рада Безпеки ООН розпочала чергове засідання, присвячене темі війни Росії проти України. Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube- канал ООН.
Зокрема, зараз виступає доповідач від МАГАТЕ. Виступ пов'язаний з нічним обстрілом Запорізької АЕС російськими військами.
Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн
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