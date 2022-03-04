Война России против Украины: началось очередное заседание Совбеза ООН
Фото: Совбез ООН снова обсуждает войну России против Украины (wikimedia by IAEA Imagebank)
Совет безопасности ООН начал очередное заседание, посвященное теме войны России против Украины. Сегодня идет девятый день российского вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ООН.
В частности, сейчас выступает докладчик от МАГАТЭ. Выступление связано с ночным обстрелом Запорожской АЭС российскими войсками.
Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Документ поддержали представители более 140 стран.
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