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Війна Росії проти України: почалося чергове засідання Радбезу ООН

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Нью-Йорк, П'ятниця 04 березня 2022 19:08
Війна Росії проти України: почалося чергове засідання Радбезу ООН Фото: Радбез ООН знову обговорює війну Росії проти України (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Олександр Мороз

Рада Безпеки ООН розпочала чергове засідання, присвячене темі війни Росії проти України. Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube- канал ООН.

Зокрема, зараз виступає доповідач від МАГАТЕ. Виступ пов'язаний з нічним обстрілом Запорізької АЕС російськими військами.

Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн

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ООН Війна Росії проти України
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