Війна Росії проти України: почалося чергове засідання Радбезу ООН
Фото: Радбез ООН знову обговорює війну Росії проти України (wikimedia by IAEA Imagebank)
Рада Безпеки ООН розпочала чергове засідання, присвячене темі війни Росії проти України. Сьогодні йде дев'ятий день російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube- канал ООН.
Зокрема, зараз виступає доповідач від МАГАТЕ. Виступ пов'язаний з нічним обстрілом Запорізької АЕС російськими військами.
Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН в рамках спеціальної сесії прийняла резолюцію із засудженням нападу Росії на Україну. Документ підтримали представники понад 140 країн
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