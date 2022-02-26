Война России против Украины. Какова ситуация в регионах: данные Генштаба

Российские войска продолжают наступательные действия на выбранных направлениях. Основные усилия противник сосредоточивает в Полесском, Северском, Слобожанском и Таврическом районах.

В ведомстве отмечают, что основной целью операции оккупантов окружения и блокирования Киева, "демилитаризация" и "денационализация" Украины, принуждение украинского руководства к изменению политического курса на российских условиях.

Известно, что подразделения российских оккупантов теряют наступательный темп, ожидают введения в бой дополнительных подразделений и вынуждены останавливаться для пополнения запасов.

На Полесском направлении

К семи батальонных тактических групп врага остановлено в районах Бородянки, Бучи, Вышгорода российские захватчики частично утратили боеспособность и пытаются перестроиться.

Российские оккупанты предприняли попытку высадки воздушного десанта в районе Томиловки и на аэродроме Васильков (десант уничтожен).

На Северщине

Российские оккупанты силами до 14 БТГр продолжают наступление с целью блокировки Києва с востока, но остановлены подразделениями ВСУ в районе города Нежина, Большой Дороги, Обичева, также наступление оккупантов остановлено в районах Сум, Прилук и Киева.

На этом направлении за время операции введено 17 БТГр. Резервов у оккупанта не осталось.

На Слобожанщине

До 12 батальонных тактических групп оккупантов из состава 1 танковой и 20 общевойсковой армий остановлен перед Ахтыркой и в районах Богодухова, Дергачей, печенегов.

Слобожанская группировка ВСУ продолжает ведение оборонительной операции. Остановило и удерживает превосходя силы российских оккупантов.

На Таврическом направлении

Противник продолжает наступательные действия и вынужден вводить вторые эшелоны в направлении - до 3 БТГр из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

В общей сложности ежедневно захватчики теряют десятки танков, сотни бронированных машин и тысячи российских солдат.

Отражение воздушных ударов противника

Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий.

Так, в течение суток авиацией Воздушных Сил выполнено 34 самолето/вылета на огневое поражение скоплений живой силы и техники в районе железнодорожной станции Городня Черниговской области и автомобильного моста в районе населенного пункта Херсон. ВАYRАКТАR - ТВ2 поразил цели южнее аэродрома Гостомель.

"Группировка Объединенных сил ведет оборонительную операцию, удерживает занятые позиции вдоль линии разграничения. Противник успеха нет ни на одном из направлений", - резюмировали в ведомстве.