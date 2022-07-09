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Война России против Украины – это шок для мировой экономики, - глава МИД Франции

Новина українською →
Париж, Суббота 09 июля 2022 06:12
Война России против Украины – это шок для мировой экономики, - глава МИД Франции Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Самые развитые страны мира не могут отвлечь взгляд от развязанной Россией войны в Украине, в том числе из-за непрогнозируемых последствий для мировой экономики.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИДа.

"G20 не может отвлечь взгляд от войны в Украине, потому что она непосредственно влияет на мировую экономику. Война влияет на нас всех и может привести к глобальной рецессии, если мы не примем меры", - подчеркнула Колонна.

По ее словам, война России против Украины – это новый шок для мировой экономики. И ответственность за все последствия для мира лежит исключительно на РФ. Министр также уверена, что Москва держит население мира в заложниках, блокируя экспорт украинского зерна.

То же, по ее словам, касается экспорта энергоресурсов: россия решает создать искусственный дефицит поставок, чтобы повлечь резкий рост цен, чтобы путин мог пополнять свой военный бюджет.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

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