Війна Росії проти України - це шок для світової економіки, - глава МЗС Франції
Найрозвиненіші країни світу не можуть відвернути погляд від розв'язаної Росією війни в Україні, в тому числі через непрогнозовані наслідки для світової економіки.
Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
"G20 не може відвернути погляд від війни в Україні, тому що вона безпосередньо впливає на світову економіку. Війна впливає на нас усіх і може призвести до глобальної рецесії, якщо ми не вживемо заходів", - підкреслила колона.
За її словами, війна Росії проти України - це новий шок для світової економіки. І відповідальність за всі наслідки для світу лежить виключно на РФ. Міністр також впевнена, що Москва тримає населення світу в заручниках, блокуючи експорт українського зерна.
Те ж, за її словами, стосується експорту енергоресурсів: Росія вирішує створити штучний дефіцит поставок, щоб спричинити різке зростання цін, щоб Путін міг поповнювати свій військовий бюджет.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на поставки російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.
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