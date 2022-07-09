Війна Росії проти України - це шок для світової економіки, - глава МЗС Франції

Найрозвиненіші країни світу не можуть відвернути погляд від розв'язаної Росією війни в Україні, в тому числі через непрогнозовані наслідки для світової економіки.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"G20 не може відвернути погляд від війни в Україні, тому що вона безпосередньо впливає на світову економіку. Війна впливає на нас усіх і може призвести до глобальної рецесії, якщо ми не вживемо заходів", - підкреслила колона.

За її словами, війна Росії проти України - це новий шок для світової економіки. І відповідальність за всі наслідки для світу лежить виключно на РФ. Міністр також впевнена, що Москва тримає населення світу в заручниках, блокуючи експорт українського зерна.

Те ж, за її словами, стосується експорту енергоресурсів: Росія вирішує створити штучний дефіцит поставок, щоб спричинити різке зростання цін, щоб Путін міг поповнювати свій військовий бюджет.