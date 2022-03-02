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Война России против Украины - это месть Путина, - Макрон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Развязанная Владимиром Путиным война против Украины - это месть за исторические предпочтения Европы. Российский лидер напал на украинскую территорию, где нет ни баз, ни войск НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

Французский лидер подчеркнул, что Путин в одиночку и осознано выбрал войну против Украины, где нет ни войск, ни баз НАТО. Он подчеркнул, что Россия - это агрессор.

"Эта война (России против Украины - ред.) продукт духа мести (Путина - ред.), порожденного ревизионистским прочтением истории Европы", - резюмировал Макрон.

Напомним, армия Путина напала на Украину 24 февраля. Война продолжается седьмой день. Подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Владимир ПутинЭммануэль МакронВойна России против Украины