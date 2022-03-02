Війна Росії проти України - це помста Путіна, - Макрон

Розв'язана Володимиром Путіним війна проти України-це помста за Історичні уподобання Європи. Російський лідер напав на українську територію, де немає ні баз, ні військ НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ця війна (Росії проти України - ред.) продукт духу помсти (Путіна - ред.), породженого ревізіоністським прочитанням історії Європи", - резюмував Макрон.

Французький лідер підкреслив, що Путін поодинці і усвідомлено вибрав війну проти України, де немає ні військ, ні баз НАТО. Він підкреслив, що Росія-це агресор.

Нагадаємо, армія Путіна напала на Україну 24 лютого. Війна триває сьомий день. Подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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