Война России против Украины делает немцев беднее, - Минфин Германии
Министр финансов Германии Кристиан Линднер прогнозирует, что война России против Украины снизит благосостояние немцев. За минувший месяц инфляция ускорилась до 7,3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на focus.de.
"Война в Украине уже делает нас всех беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортируемую энергию. Государство не сможет компенсировать эту потерю благосостояния", - отметил Линднер.
По его словам, федеральное правительство смягчит самые большие потрясения, будет оказана поддержка нуждающимся.
"Но поскольку средства ограничены, эти меры могут быть только временными", - подчеркнул министр.
Он также выразил обеспокоенность тем, что инфляция в марте ускорилась до 7,3%.
Напомним, ранее в Минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине.
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