Война России против Украины делает немцев беднее, - Минфин Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер прогнозирует, что война России против Украины снизит благосостояние немцев. За минувший месяц инфляция ускорилась до 7,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на focus.de .

"Война в Украине уже делает нас всех беднее, например, потому что мы должны платить больше за импортируемую энергию. Государство не сможет компенсировать эту потерю благосостояния", - отметил Линднер.

По его словам, федеральное правительство смягчит самые большие потрясения, будет оказана поддержка нуждающимся.

"Но поскольку средства ограничены, эти меры могут быть только временными", - подчеркнул министр.

Он также выразил обеспокоенность тем, что инфляция в марте ускорилась до 7,3%.