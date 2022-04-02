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В Минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине

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Берлин, Суббота 02 апреля 2022 11:24
В Минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек отвергает призывы Украины оказывать большую военную поддержку. Он заявил, что Германия опасается сделать "необдуманный шаг",

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью немецкого министра Rheinische Post.

"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России", - заявил Хабек.

По его словам, Украине сложно понять, что "в политике нет морально безупречной позиции, но всегда есть соображение о предотвращении большего зла".

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Роберт Хабек после вторжения России заявил, что Украине осталось несколько часов.

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