Війна Росії проти України робить німців біднішими, - Мінфін Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прогнозує, що війна Росії проти України знизить добробут німців. За минулий місяць інфляція прискорилася до 7,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на focus.de .

"Війна в Україні вже робить нас всіх біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортовану енергію. Держава не зможе компенсувати цю втрату добробуту", - зазначив Лінднер.

За його словами, федеральний уряд пом'якшить найбільші потрясіння, буде надана підтримка нужденним.

"Але оскільки кошти обмежені, ці заходи можуть бути тільки тимчасовими", - підкреслив міністр.

Він також висловив стурбованість тим, що інфляція в березні прискорилася до 7,3%.