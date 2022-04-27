Война с Россией может затянуться до Нового года, - Арестович

Он отметил, что на возможность добиться серьезного перелома ситуации на фронте значительно влияют сроки получения Украиной тяжелого вооружения.

"Пока необходимое количество приедет и начнет оказывать серьезное влияние на поле боя - это конец мая, начало июня", - прогнозирует Арестович.

Эксперт призывает украинцев готовиться "к долгой истории".

"Прекращение активной фазы на Донбассе - это не значит конец войны", - отметил он и добавил, что далее последуют тактические действия, будут продолжаться налеты, боевые действия не прекратятся.

"Это долгая история, и может быть очень длинная. Это может быть до Нового года. Все зависит от ряда обстоятельств", - высказался Арестович.