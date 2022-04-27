Війна з Росією може затягнутися до Нового року, - Арестович

Він зазначив, що на можливість домогтися серйозного перелому ситуації на фронті значно впливають терміни отримання Україною важкого озброєння.

"Поки необхідна кількість приїде і почне здійснювати серйозний вплив на поле бою - це кінець травня, початок червня", - прогнозує Арестович.

Експерт закликає українців готуватися "до довгої історії".

"Припинення активної фази на Донбасі - це не означає кінець війни", - зазначив він і додав, що далі підуть тактичні дії, триватимуть нальоти, бойові дії не припиняться.

"Це довга історія, і може бути дуже довга. Це може бути до Нового року. Все залежить від ряду обставин", - висловився Арестович.