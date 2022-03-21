Война РФ против Украины может усугубить проблему голода в Северной Африке и на Ближнем Востоке

"Украина, и Россия являются ведущими экспортерами сельскохозяйственной продукции во многие страны Ближнего Востока и Северной Африки. И сбои, связанные с войной, уже усиливают и так растущие цены на продовольствие и углубляют бедность", - предупреждают в заявлении.

Исполнительный директор HRW в регионе Лама Факих заявил, что глобальные продовольственные сети нуждаются в глобальной солидарности во время кризиса.

"Без согласованных действий по решению проблемы поставки и доступности продовольствия война в Украине может усилить мировой продовольственный кризис, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - отметил он.

Там подчеркнули, что война РФ против Украины уже привела к росту цен на хлеб и другие основные продукты, особенно в странах Ближнего Востока и Северной Африки, которые зависят от украинского зерна.

В HRW отметили, что даже если сбои в цепочке поставок скоро будут решены, проблемы, вероятно, продолжатся, потому что "фермеры бегут от боевых действий, а война разрушает инфраструктуру и оборудования", что также уменьшит будущий урожай.

Отметим, 9 марта правительство Украины запретило экспорт основных сельскохозяйственных товаров, в частности пшеницы, кукурузы, зерна, соли и мяса.

По данным Gro Intelligence, аналитической компании сельскохозяйственных данных, Россия и Украина отвечают за почти 30% мирового экспорта пшеницы.

Как заявляет Министерство сельского хозяйства США, Украина была на пути к рекордному экспорту пшеницы до начала полномасштабной войны, тогда как российский экспорт пшеницы замедлялся.

Напомним, война в Украине вызвала резкое повышение мировых цен на молоко. Вооруженный конфликт тормозит поставки кормов и удобрений для коров.

Добавим, в ООН прогнозируют, что война в Украине может вызвать массовый голод в мире и крах глобальной продовольственной системы.

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