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Кабмин утвердил перечень продовольственных товаров для лицензирования экспорта

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Украина, Вторник 08 марта 2022 17:52
Кабмин утвердил перечень продовольственных товаров для лицензирования экспорта Фото: Кабмин утвердил перечень товаров для лицензирования экспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Так, лицензирование необходимо для:

  • пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);
  • кукурузы;
  • мяса кур домашних;
  • яиц кур домашних;
  • масла подсолнечного.

На время военного положения правительство запретило экспорт:

  • овса;
  • проса;
  • гречки;
  • сахара;
  • соль;
  • рожь;
  • крупного рогатого скота;
  • мяса и субпродуктов из КРС.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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