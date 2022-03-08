Кабмин утвердил перечень продовольственных товаров для лицензирования экспорта
Фото: Кабмин утвердил перечень товаров для лицензирования экспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Кабинет министров утвердил перечень товаров, экспорт которых требует лицензирования, и перечень товаров, в отношении которых ограничивается экспорт. Заявку на выдачу бесплатной лицензии будут рассматривать в течение 24 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Так, лицензирование необходимо для:
- пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин);
- кукурузы;
- мяса кур домашних;
- яиц кур домашних;
- масла подсолнечного.
На время военного положения правительство запретило экспорт:
- овса;
- проса;
- гречки;
- сахара;
- соль;
- рожь;
- крупного рогатого скота;
- мяса и субпродуктов из КРС.
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