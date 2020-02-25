Война по расписанию: как прифронтовые поселки пережили обострение на Донбассе

Гражданское население на Донбассе (фото: facebook.com/peopleinneed)

Обострение ситуации на Донбассе началось в прошлый вторник. Тогда в утренних новостях по всей стране сообщили, что боевики пытаются прорвать линию фронта.

Бойцы украинской армии смогли сдержать наступление. Мирное население не пострадало. Как прифронтовые поселки пережили активизацию боевых действий – в репортаже РБК-Украина.

Неделю назад окраины Попасной, Золотого, Орехово и Крымского в Луганской области содрогались от мощных артиллерийских обстрелов. Впервые за несколько лет боевики пошли штурмом на позиции украинских войск в этом районе. Бои длились почти пять часов, погиб один солдат ВСУ.

Несмотря на то, что гражданское население не пострадало, местным жителям пришлось заново ощутить на себе все страхи и опасения от ожидания полномасштабной войны. Но от снарядов особо никто не прятался, война здесь уже стала частью "обычной жизни".

Хлеба без зрелищ

По данным штаба операции Объединенных сил мощный обстрел прошелся по окраинам Попасной, зацепив местное кладбище. Были разрушены десятки могил и надгробий.

В самом городке на следующий день, 19 февраля, достаточно людно, работают ларьки, школы и магазины. Ничто не выдает того, что накануне тут была слышна канонада артиллерийских орудий.

Попасную и другие прифронтовые поселки снабжает хлебом местный комбинат. В этот раз он не пострадал, но здание еще полностью не восстановили после предыдущего обстрела.

В него трижды попадали снаряды "Града" в 2015 году, сгорела административная часть и склады, но рабочий цех уцелел. Гуманитарные организации помогли с новым оборудованием, и комбинат смог полноценно возобновить производство.

Директор предприятия Виталий Брухан утверждает, что накануне боевые действия на окраинах слышал весь город: "Конечно, слышали обстрелы, очень сильно били вчера! Но мы не эвакуировали сотрудников, работали под шум обстрелов", – добавляет он.

Когда боевики начали атаку на украинские позиции, на предприятии кипела работа – ночная смена заканчивала выпекать партию хлеба, который уже утром отправился на линию разграничения. Сотрудники комбината говорят, что к раскатам взрывов на горизонте уже давно привыкли.

"Это пугает, конечно, но было и похуже. Дети, например, вчера в садики и школы ходили, несмотря на обстрелы. Наверное, у нас уже инстинкт выработался", – размышляет вслух Татьяна, параллельно замешивая тесто.

Она объясняет, что для Попасной хлебокомбинат – хорошее место работы со стабильной зарплатой (до 5 тысяч гривен). Это пока и удерживает молодую женщину с ребенком в прифронтовом городке на Донбассе.

Всего на предприятии работает 40 человек. В день они выпускают две тысячи буханок. Половина уезжает в населенные пункты непосредственно у линии фронта. По словам директора, местный хлеб на неподконтрольные территории не продают.

Старенькая "газелька" Попаснянского комбината развозит хлеб на самом "нуле" даже под обстрелами. Даже туда, куда не рискуют возить продукты другие предприятия. Не стало исключением и ранее утро 18 февраля, когда "развозка" доехала до жителей Золотого и Катериновки. Хотя в этот момент их обстреливала российская артиллерия.

"Стреляли по Золотому, это немного дальше от Попасной. Стреляли хорошо так, даже немного страшно было", – рассказывает водитель "газельки" по имени Сергей.

По его словам, за попаснянским хлебом там выстраиваются очереди. Часто приходят и пенсионеры из оккупированного Золотого-5: "Они достаточно много хлеба берут. Ну а где им еще его брать?", – задается риторическим вопросом водитель хлебовоза.

Он утверждает, что, несмотря на обострение ситуации, продолжит ездить в самый эпицентр конфликта. Сам Сергей от обстрелов не пострадал, но вот его коллеге в лобовое стекло прилетел осколок снаряда.

Вода на "ту сторону"

Внедорожники Международного комитета Красного Креста (МККК) с большим трудом месят луганскую грязь. Сотрудники миссии вместе с журналистами упорно пытаются пробиться по короткому пути к окраине поселка Лоскутовка.

Через пару километров машины упираются в красную табличку с надписью "Мины" – следует возвращаться и ехать проверенным путем. Случайные подрывы на проселочных дорогах в этих местах все еще случаются.

В Лоскутовке расположена Западная фильтровальная станция "Попаснянского водоканала". На следующий день после обстрелов здесь много рабочих, которые демонтируют один из двух трансформаторов станции. Он сгорел еще в июне 2019 года от попадания осколка.

Несмотря на обострении ситуации на фронте, сотрудники водоканала обязаны обеспечивать его бесперебойную работу. Во время недавних обстрелов они оставались на станции.

"Где-то с 4-5 утра начались взрывы и аж до 11 часов. До нас не долетало, но рядом ложилось", – говорит заместитель главного энергетика водоканала Александр Кравцов.

Возможно, боевики "пощадили" станцию и потому, что она поставляет воду на неподконтрольную территорию.

"Около 95% воды подается на ту сторону, на неподконтрольную территорию. Сейчас они за нее платят, хоть у нас и есть неурегулированный долг за 2016 год, порядка 170 миллионов гривен", – объясняет замдиректора Попаснянского водоканала Евгений Лысенко.

В "ЛНР" с украинской территории поставляется около 1,3 тысячи кубометров воды в час. По словам Лысенко, за последний месяц сепаратисты заплатили за воду около 15 миллионов гривен.

Наличку, чаще всего монеты, они передают инкассаторам в 25-килограммовых мешках прямо на заминированном мосту в расположенном неподалеку городке Счастье. Потом деньги отвозят в банк и кладут на счет водоканала.

"Смешно это или нет, но они привозят 58 тонн мелочи… Я думаю, что они так над нами просто глумятся", – считает Лысенко.

Через два дня после отъезда журналистов насосную станцию Попаснянского водоканала частично отключили от электроэнергии и опломбировали из-за многомиллионных долгов.

Фронтовая пицца

На юг от Лоскутовки и на восток от Попасной в 5 километрах от зоны боевых действий находится Горское. Типичный шахтерский поселок встречает заблудившихся посетителей белым туманом, серыми однотипными домиками, разбитым асфальтом и неожиданно ярким желтым пятном – местной пиццерией.

Открыли это максимально неуместное в здешних реалиях заведение местные жители – молодая пара Руслан и Ольга. Их пиццерия "Улитка" начала работать в ноябре 2019 года на собранные Русланом средства и при финансовой поддержке МККК.

Супруги говорят, что принципиально не хотели открывать очередную "наливайку". Они ориентируются на молодых людей, которые хотят перемен в этом депрессивном крае.

"У нас в городке даже не было места, где молодежь могла бы на свидания сходить. Все заведения только для шахтеров, а не для семейного отдыха с детьми", – сокрушается Ольга.

Ее муж улыбается, но с горькой иронией признает, что ажиотажа у местных открытие пиццерии не вызвало. По словам Руслана, шахтеры критикуют отсутствие крепкого алкоголя в меню заведения, а если и берут пиццу, то только на вынос.

Обстрел 18 февраля Горское в полной мере ощутило на себе. Владельцы пиццерии говорят, что из-за взрывов поселок был обесточен, но люди не прятались в подвалах, как ранее.

"У нас тут 5 км до линии фронта, все очень хорошо слышно было… Из-за обстрелов полгорода вчера без света сидело. Но ничего, жизнь продолжается", – улыбается Ольга, поглаживая стоящую на подоконнике керамическую статуэтку символа заведения – улыбчивой улитки.

Проходящий мимо заведения пенсионер Анатолий ворчит в сторону пиццерии и не разделяет оптимистического настроя ее владельцев: "Вы видели, какие у них цены? Та я за эту же сумму могу пиццу в Киеве поесть!", – негодует он.

Относительно обстрелов, произошедших накануне, пенсионер уже критикует украинскую власть за неорганизованные действия при "ответке" боевикам. Правда, Анатолий признает, что он не военный эксперт, а всю жизнь проработал на местной шахте.

"Я живу на окраине, так это фактически у меня из окон все видно было. Те начали стрелять, а у наших готовности никакой, дезорганизация полная, не знают, что кому делать", – говорит мужчина.

По его словам, местные уже привыкли и не обращают особого внимания на обострение боевых действий. Анатолий уверяет, что эта война уже оставила тяжелый отпечаток на его жизни.

"Онкология у меня появилась. Все из-за этих стрессов постоянных", – говорит он со злостью и спешит к своей жене, смиренно ждущей на обочине разбитой донбасской дороги.

"Передышка" на этом участке фронта продолжалась не долго. Уже 21 февраля возобновились минометные обстрелы. На следующий день боевики снова попытались прорвать линию обороны и атаковали позиции украинских военных на Луганщине.