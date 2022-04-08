UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Война Путина сделала Россию международным изгоем, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Президент США Джо Байден одобрил подавляющее большинство голосов в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций за исключение России из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война Путина сделала Россию международным изгоем… Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", - заявил Байден.

Он также отметил, что после исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию, поскольку следственная комиссия Совета расследует нарушения и злоупотребления РФ прав человека в Украине.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине", - отметил президент США.

Байден добавил, что продолжится работа с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершаемые зверства.

Также будет усилено давление на российскую экономику, чтобы изолировать РФ на международной арене.

Напомним, Россию исключили из Совета ООН по правам человека. "За" исключение РФ проголосовали 93 государства.

Также стало известно о том, что Россия угрожала членам Генассамблеи ООН перед голосованием за отстранение РФ от Совета по правам человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДжозеф Байден