Война Путина сделала Россию международным изгоем, - Байден

"Это значимый шаг со стороны международного сообщества, который еще раз демонстрирует, как война Путина сделала Россию международным изгоем… Российские войска совершают военные преступления. России нет места в Совете по правам человека", - заявил Байден.

Он также отметил, что после исторического голосования Россия не сможет участвовать в работе Совета по правам человека и распространять там дезинформацию, поскольку следственная комиссия Совета расследует нарушения и злоупотребления РФ прав человека в Украине.

"Фото, которые мы видим из Бучи и других районов Украины по мере вывода российских войск, ужасают. Признаки того, что людей изнасиловали, пытали, казнили, а в некоторых случаях осквернили их тела, - это оскорбление нашей общей человечности. Ложь России не идет ни в какое сравнение с неопровержимыми доказательствами того, что происходит в Украине", - отметил президент США.

Байден добавил, что продолжится работа с ответственными странами по всему миру, чтобы собрать доказательства военных преступлений, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершаемые зверства.

Также будет усилено давление на российскую экономику, чтобы изолировать РФ на международной арене.