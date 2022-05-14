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Война против Украины стала началом конца Путина, - лидер правящей партии в Германии

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Берлин, Суббота 14 мая 2022 10:11
Война против Украины стала началом конца Путина, - лидер правящей партии в Германии Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Война против Украины стала началом политического конца для президента России Владимира Путина. Причем свергнуть его может население собственной страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбейля для RND.

"Я убежден, что эта война ознаменует конец Владимира Путина", - отметил он.

Он также ответил на вопрос о том, будет ли Путин свергнут в своей стране.

"Население признает, что Путин и его элита несут ответственность за то, что эта бесчеловечная война в Украине будет стоить процветания, рабочих мест и жизненных перспектив в их собственной стране. Путин на годы изолировал Россию этой войной", - подчеркнул Клингбейль.

Он добавил, что санкции отбросили одиннадцатую по величине экономику в мире на десятилетия назад, а квалифицированные кадры тысячами просто покидают Россию.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Путин не изменил своих намерений по поводу войны в Украине. Но должен понять, что выход из этой ситуации возможен только через взаимопонимание с Украиной.

До этого у Путина заявили о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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