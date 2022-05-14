Война против Украины стала началом конца Путина, - лидер правящей партии в Германии
Война против Украины стала началом политического конца для президента России Владимира Путина. Причем свергнуть его может население собственной страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью лидера Социал-демократической партии Германии Ларса Клингбейля для RND.
"Я убежден, что эта война ознаменует конец Владимира Путина", - отметил он.
Он также ответил на вопрос о том, будет ли Путин свергнут в своей стране.
"Население признает, что Путин и его элита несут ответственность за то, что эта бесчеловечная война в Украине будет стоить процветания, рабочих мест и жизненных перспектив в их собственной стране. Путин на годы изолировал Россию этой войной", - подчеркнул Клингбейль.
Он добавил, что санкции отбросили одиннадцатую по величине экономику в мире на десятилетия назад, а квалифицированные кадры тысячами просто покидают Россию.
Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что Путин не изменил своих намерений по поводу войны в Украине. Но должен понять, что выход из этой ситуации возможен только через взаимопонимание с Украиной.
До этого у Путина заявили о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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