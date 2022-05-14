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Війна проти України стала початком кінця Путіна, - лідер правлячої партії в Німеччині

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Берлін, Субота 14 травня 2022 10:11
Війна проти України стала початком кінця Путіна, - лідер правлячої партії в Німеччині Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Війна проти України стала початком політичного кінця для президента Росії Володимира Путіна. Причому повалити його може населення власної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбейля для RND.

"Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець Володимира Путіна", - зазначив він.

Він також відповів на питання про те, чи буде Путін повалений у своїй країні.

"Населення визнає, що Путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. Путін на роки ізолював Росію цією війною", - підкреслив Клінгбейль.

Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають Росію.

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що Путін не змінив своїх намірів з приводу війни в Україні. Але має зрозуміти, що вихід з цієї ситуації можливий тільки через взаєморозуміння з Україною.

До цього у Путіна заявили про можливість зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Володимир Путін Війна Росії проти України
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