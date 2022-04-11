Война приведет к сокращению объемов производства в Украине на 45%, - Всемирный банк

Объемы производства в Украине к концу 2022 года сократятся на 45,1%. Вторжение России привело к закрытию предприятий, сокращению экспорта и разрушению производственных мощностей, об этом говорится в заявлении Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В отчете также говорится о падении ВВП России в 2022 году на 11,2%. Причина падения кроется в массовых системных санкциях, введенных ЕС, Соединенными Штатами и их союзниками в отношении российских банков, государственных предприятий и других учреждений.

По прогнозам Всемирного банка, регион Восточной Европы, включающий Украину, Беларусь и Молдову, в этом году продемонстрирует сокращение ВВП на 30,7% из-за потрясений, вызванных войной и нарушением торговли.