Війна призведе до скорочення обсягів виробництва в Україні на 45%, - Світовий банк
Обсяги виробництва в Україні до кінця 2022 року скоротяться на 45,1%. Вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей, про це йдеться в заяві Світового банку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У звіті також йдеться про падіння ВВП Росії у 2022 році на 11,2%. Причина падіння криється в масових системних санкціях, введених ЄС, Сполученими Штатами та їх союзниками щодо російських банків, державних підприємств та інших установ.
За прогнозами Світового банку, Регіон Східної Європи, що включає Україну, Білорусь і Молдову, цього року продемонструє скорочення ВВП на 30,7% через потрясіння, викликані війною і порушенням торгівлі.
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