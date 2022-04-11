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Війна призведе до скорочення обсягів виробництва в Україні на 45%, - Світовий банк

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 00:29
Війна призведе до скорочення обсягів виробництва в Україні на 45%, - Світовий банк Світовий банк(Фото: see.news)
Автор: Константин Широкун

Обсяги виробництва в Україні до кінця 2022 року скоротяться на 45,1%. Вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей, про це йдеться в заяві Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті також йдеться про падіння ВВП Росії у 2022 році на 11,2%. Причина падіння криється в масових системних санкціях, введених ЄС, Сполученими Штатами та їх союзниками щодо російських банків, державних підприємств та інших установ.

За прогнозами Світового банку, Регіон Східної Європи, що включає Україну, Білорусь і Молдову, цього року продемонструє скорочення ВВП на 30,7% через потрясіння, викликані війною і порушенням торгівлі.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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