Война переходит в затяжную фазу. Резников заявил о подготовке РФ к длительной операции

Министр обороны Украины Алексей Резников признал переход боевых действий с РФ в длительную фазу во время выступления в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст выступления министра.
Глава Минобороны рассказал о переориентации военно-политического руководства РФ на затяжной конфликт. По словам министра, российские оккупанты строят оборонительные сооружения на захваченных территориях.
"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне", – заявил Резников.
Генштаб ВСУ заявил об укреплении оккупантами второй линии обороны в Запорожской области. Речь идет о Новопавловском и Запорожском направлениях.
Напомним, что министр Резников подтвердил уничтожение 17 БТГр России за время войны.
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