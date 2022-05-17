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Війна переходить у затяжну фазу. Резніков заявив про підготовку РФ до тривалої операції

Фото: Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони України Олексій Резніков визнав перехід бойових дій із РФ у тривалу фазу під час виступу в Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст виступу міністра.

Очільник Міноборони розповів про переорієнтацію військово-політичного керівництва РФ на затяжний конфлікт. За словами міністра, російські окупанти будують оборонні споруди на захоплених територіях.

"За багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", – заявив Резніков.

Генштаб ЗСУ заявив про укріплення окупантами другої лінії оборони в Запорізькій області. Йдеться про Новопавлівський і Запорізький напрямки.

Нагадаємо, що міністр Резніков підтвердив знищення 17 БТГр Росії за час війни.

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