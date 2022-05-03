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Война не остановится на Украине. Данилов призвал Казахстан и Молдову готовиться к нападению РФ

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия не остановиться на Украине и Казахстану вместе с Молдовой следует готовиться к нападению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Алексея Данилова.

"Сейчас мир начал такое движение со многими процессами. Я уверен, что на Украине эта война не остановится. Будет еще много других вещей. Лавров на днях сказал, что казахи и молдаване - это братья. Готовьтесь, братья казахи и братья молдаване", - заявил Данилов.

Напомним, источники британского издания The Times утверждают, что Российская Федерация уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы.

Мы также писали о том, что в МВД Украины отреагировали на возможное вторжение РФ в Молдову.

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Война России против УкраиныАлексей Данилов