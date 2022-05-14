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Война минимум до конца года: в МВД объяснили, почему Россия хочет "тянуть" к зиме

Фото: война в Украине затянется минимум до конца года (mail.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия может затягивать войну против Украины минимум до конца этого года. Враг надеется, что серьезный энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы МВД Украины Виктора Андрусива в эфире телемарафона.

"Россияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему - согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением, и в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут, и сейчас ставка кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (оккупанты - ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться по тому, что они требуют", - пояснил Андрусив.

Напомним, по данным украинской разведки, перелом в войне с Россией наступит в августе, а к концу года завершится большинство сражений.

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